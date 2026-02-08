Vorteilswelt
Nur Hand schaute raus

Skitourengeher überlebt Lawine in Obertauern

Salzburg
08.02.2026 16:04
Der Mann löste die Lawine selbst aus.
Der Mann löste die Lawine selbst aus.(Bild: Bergrettung Obertauern)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Am frühen Sonntagnachmittag ist in Obertauern am Osthang der Großen Kesselspitze eine Lawine abgegangen. Fünf Skitourengeher waren dort unterwegs. Ein Mann, der als Zweiter fuhr, löste das Schneebrett selbst aus. 

0 Kommentare

Rund 60 Meter breit und 300 Meter lang war das Schneebrett laut Bergrettung. Der Mann wurde teilverschüttet. Nur seine Hand schaute heraus. Er konnte dadurch rasch geortet und von seinen Kameraden gerettet werden.

Die Kameraden konnten den Mann schnell bergen.
Die Kameraden konnten den Mann schnell bergen.(Bild: Bergrettung Obertauern)

„Der Mann hatte Glück im Unglück, weil er im oberen Steinbereich zu liegen kam“, sagte Einsatzleiter und Hundeführer Christian Binggl aus Obertauern in einer Aussendung.

Zwei Helikopter waren im Einsatz.
Zwei Helikopter waren im Einsatz.(Bild: Bergrettung Obertauern)

Die alarmierten Bergretter aus Obertauern, das Rettungshubschrauberteam C14 und ein Polizeihubschrauberteam waren dennoch schnell vor Ort.

Der schwer verletzte Mann wurde versorgt und kam per Heli ins Unfallkrankenhaus Salzburg. Per Polizeihubschrauber kamen die unverletzt gebliebenen Begleiter ins Tal. Die Skitourengehergruppe war laut Bergrettung gut ausgerüstet.

Salzburg

