Skitourengeher überlebt Lawine in Obertauern

Am frühen Sonntagnachmittag ist in Obertauern am Osthang der Großen Kesselspitze eine Lawine abgegangen. Fünf Skitourengeher waren dort unterwegs. Ein Mann, der als Zweiter fuhr, löste das Schneebrett selbst aus.
Rund 60 Meter breit und 300 Meter lang war das Schneebrett laut Bergrettung. Der Mann wurde teilverschüttet. Nur seine Hand schaute heraus. Er konnte dadurch rasch geortet und von seinen Kameraden gerettet werden.
„Der Mann hatte Glück im Unglück, weil er im oberen Steinbereich zu liegen kam“, sagte Einsatzleiter und Hundeführer Christian Binggl aus Obertauern in einer Aussendung.
Die alarmierten Bergretter aus Obertauern, das Rettungshubschrauberteam C14 und ein Polizeihubschrauberteam waren dennoch schnell vor Ort.
Der schwer verletzte Mann wurde versorgt und kam per Heli ins Unfallkrankenhaus Salzburg. Per Polizeihubschrauber kamen die unverletzt gebliebenen Begleiter ins Tal. Die Skitourengehergruppe war laut Bergrettung gut ausgerüstet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.