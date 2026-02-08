Spracherwerb: Nicht genügend, Herr Direktor!

„Direktor Gnadenlos“ Christian Klar hat schon recht: Ohne grundlegende Sprachkenntnisse scheitert Integration in die österreichische Demokratie. Das gilt auch für die russische Sprache, wenn man die Kreml-Propagandaschleuder „Rossija 1“ in die eigene Schule einlädt, kein Wort vom Gesprochenen versteht und Russen nun im TV darüber staunen können, dass in Floridsdorf fast niemand mehr mit Messer und Gabel essen kann.