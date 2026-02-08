Vorteilswelt
Kasperl der Woche

Spracherwerb: Nicht genügend, Herr Direktor!

Wien
08.02.2026 16:00
Schuldirektor Christian Klar zeigte sich überrascht, dass TV-Teams des Kreml keinen ausgewogenen ...
Schuldirektor Christian Klar zeigte sich überrascht, dass TV-Teams des Kreml keinen ausgewogenen Journalismus abliefern.(Bild: Peter Tomschi)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Der Floridsdorfer Schuldirektor Christian Klar mimt gern den Kämpfer für heimische Werte – außer wenn er die Chance hat, sich vor russischen Propaganda-TV-Teams zu inszenieren. Dann winselt „Direktor Gnadenlos“ um gnädige Behandlung. Ein putziger amtlicher Tollpatsch steht ihm dabei treu zur Seite.

„Direktor Gnadenlos“ Christian Klar hat schon recht: Ohne grundlegende Sprachkenntnisse scheitert Integration in die österreichische Demokratie. Das gilt auch für die russische Sprache, wenn man die Kreml-Propagandaschleuder „Rossija 1“ in die eigene Schule einlädt, kein Wort vom Gesprochenen versteht und Russen nun im TV darüber staunen können, dass in Floridsdorf fast niemand mehr mit Messer und Gabel essen kann.

Wien
Kasperl der Woche
Kasperl der Woche
Spracherwerb: Nicht genügend, Herr Direktor!
Staatsopern-Premiere
Buhorkan für „Luisa Miller“ im Haus am Ring
Ecstasy und Co.
Jugendlicher Dealer flieht in Wien vor der Polizei
„Wurde verspottet“
Wegen Lärm und Müll: Mann stürmt Lokal mit Axt
Wiener der Woche
Helden der Kontrolle schützen Babys vor Gift
