Spracherwerb: Nicht genügend, Herr Direktor!

Jetzt LIVE: GAK führt gegen Wolfsberg
Bundesliga im TICKER
Der Floridsdorfer Schuldirektor Christian Klar mimt gern den Kämpfer für heimische Werte – außer wenn er die Chance hat, sich vor russischen Propaganda-TV-Teams zu inszenieren. Dann winselt „Direktor Gnadenlos“ um gnädige Behandlung. Ein putziger amtlicher Tollpatsch steht ihm dabei treu zur Seite.
„Direktor Gnadenlos“ Christian Klar hat schon recht: Ohne grundlegende Sprachkenntnisse scheitert Integration in die österreichische Demokratie. Das gilt auch für die russische Sprache, wenn man die Kreml-Propagandaschleuder „Rossija 1“ in die eigene Schule einlädt, kein Wort vom Gesprochenen versteht und Russen nun im TV darüber staunen können, dass in Floridsdorf fast niemand mehr mit Messer und Gabel essen kann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.