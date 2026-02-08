Prinz urteilt knallhart: „Weniger wäre mehr“

Bei Olympia ist Hubertus von Hohenlohe fast so verlässlich vor Ort wie Schnee und Eis. Leider nicht mehr als Rennfahrer. „Irgendwann muss man das Alter akzeptieren“, meint der sechsmalige Olympia-Teilnehmer. Dafür fungiert er als Designer des mexikanischen Team-Outfits und als Trainer der Mexiko-Ski-Mannschaft.