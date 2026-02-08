19-Jährige starb: So arg geht es in Drogenszene zu

Ein Mädchen (19), das nach einer Überdosis mit Heroinersatz Mitte Jänner am Linzer Hauptbahnhof stirbt. Ein Mordfall in der Innenstadt, bei dem auch Drogen eine Rolle gespielt haben dürften. Eine Welle von billigem und superstarkem Kokain. Ein Dealer-Hotspot, der wie ein Drive-in funktioniert – so deprimierend präsentiert sich derzeit die Drogenszene in der Landeshauptstadt.