Deprimierender Befund

19-Jährige starb: So arg geht es in Drogenszene zu

Oberösterreich
08.02.2026 17:00
Von Christoph Gantner

Ein 19-jähriges Mädchen, das nach einer Überdosis des Heroinsersatzes Substitol Mitte Jänner am Linzer Hauptbahnhof stirbt. Ein bestialischer Mord in der High-Society, mitten in der Innenstadt. Ein Dealer-Hotspot, der fast wie ein Drive-in funktioniert – so deprimierend ist die Drogenszene in Linz.

Ein Mädchen (19), das nach einer Überdosis mit Heroinersatz Mitte Jänner am Linzer Hauptbahnhof stirbt. Ein Mordfall in der Innenstadt, bei dem auch Drogen eine Rolle gespielt haben dürften. Eine Welle von billigem und superstarkem Kokain. Ein Dealer-Hotspot, der wie ein Drive-in funktioniert – so deprimierend präsentiert sich derzeit die Drogenszene in der Landeshauptstadt.

Ähnliche Themen
Linz
HauptbahnhofMord

Oberösterreich

