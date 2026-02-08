Startschuss zur MotoGP-Rekordjagd für Marc Marquez

LIVE: US-Dame auf Goldkurs, ÖSV geht leer aus
Nach der erfolgreichen Rückkehr auf sein Weltmeister-Motorrad meldete sich Marc Marquez gestern beim MotoGP-Launch in Kuala Lumpur zu Wort. Warum er noch nicht über den achten Titel sprechen will und welche Rolle Bruder Alex in seinem Leben einnimmt.
In drei Wochen startet die MotoGP in Thailand in die neue Saison. Nach dem Abschluss des dreitägigen Tests im malaysischen Sepang gaben sich die Motorrad-Stars am Samstag bei einem Show-Event in Kuala Lumpur die Ehre vor Tausenden begeisterten Fans.
