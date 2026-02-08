„Ich weiß, dass ich zu den Schnellsten gehöre“

„Krone“: Zum sechsten Mal bei Winterspielen, den österreichischen Rekord eingestellt. Was bedeutet dir das?

Andreas Prommegger: Es macht mich stolz! Dafür musst du viel richtig machen. Ich bin immer von Verletzungen verschont geblieben, muss auf Holz klopfen. Ich habe aber auch immer Leistung gezeigt. Meine Familie hat mir immer den Rücken gestärkt.