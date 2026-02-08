„Ich weiß, dass ich zu den Schnellsten gehöre“
Andreas Prommegger
Andreas Prommegger bestreitet in Italien seine sechsten Olympischen Winterspiele. Damit schloss der 45-Jährige zu den rot-weiß-roten Rekordstartern auf. Im Interview mit der „Krone“ sprach der Pongauer über seine wohl letzten Spiele, seinen ersten Olympia-Helden und darüber, wie sehr Spitzensport Kopfsache ist.
„Krone“: Zum sechsten Mal bei Winterspielen, den österreichischen Rekord eingestellt. Was bedeutet dir das?
Andreas Prommegger: Es macht mich stolz! Dafür musst du viel richtig machen. Ich bin immer von Verletzungen verschont geblieben, muss auf Holz klopfen. Ich habe aber auch immer Leistung gezeigt. Meine Familie hat mir immer den Rücken gestärkt.
