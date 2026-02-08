Unersetzbar: Die heimlichen Helden des Opernballs

Sie sind der Atem, die Seele, ja der Pulsschlag der Staatsoper. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Expertise gäbe es keinen Wiener Opernball. Krone+ stellt die Menschen hinter der bunt glitzernden Kulisse vor, die den „Ball der Bälle“ zu einem weltweiten beliebten Spektakel machen.