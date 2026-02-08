Fassade von Schule beschmiert: Polizei ermittelt

Am Freitag wurden in den burgenländischen Schulen die Semesterzeugnisse verteilt. Auch in der Mittelschule in Andau ging es danach planmäßig in die Ferienwoche. In der Nacht auf Samstag kamen offenbar ein oder mehrere ungebetene Gäste zum Schulgebäude und verunstalteten dort die Fassade mit einigen derben Beschimpfungen. Auch eine Drohung fand sich darunter.