Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu Ferienbeginn

Fassade von Schule beschmiert: Polizei ermittelt

Burgenland
08.02.2026 19:00
Mit Beschimpfungen wurden Schulgebäude verunstaltet.
Mit Beschimpfungen wurden Schulgebäude verunstaltet.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Derbe Ausdrücke wurden auf die Fassade der Heidebodenschule Andau (Bezirk Neusiedl am See) gesprüht. Auch eine Drohung fand sich darunter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

0 Kommentare

Am Freitag wurden in den burgenländischen Schulen die Semesterzeugnisse verteilt. Auch in der Mittelschule in Andau ging es danach planmäßig in die Ferienwoche. In der Nacht auf Samstag kamen offenbar ein oder mehrere ungebetene Gäste zum Schulgebäude und verunstalteten dort die Fassade mit einigen derben Beschimpfungen. Auch eine Drohung fand sich darunter.

Die Heidebodenschule in Andau.
Die Heidebodenschule in Andau.(Bild: Christian Schulter)

Als am Wochenende die Schmierereien entdeckt wurden, erstattete man umgehend Anzeige bei der Polizei. Ob es irgendwelche Zusammenhänge mit dem Semesterzeugnis gibt, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Die Ermittlungen der Polizei laufen jedenfalls auf Hochtouren.

Lesen Sie auch:
Drei Stunden war die Neue Mittelschule Frauenkirchen gesperrt.
NMS Frauenkirchen
Nach Bombendrohung musste Schule evakuiert werden
02.02.2026

Die Schmierereien waren in der Vorwoche nicht der einzige Vorfall an einer Schule im Bezirk Neusiedl am See: Am Montagvormittag musste, wie berichtet, die Neue Mittelschule Frauenkirchen nach einer Bombendrohung evakuiert werden. Bei einer gründlichen Untersuchung des Gebäudes wurde danach aber nichts gefunden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
4° / 9°
Symbol bedeckt
Güssing
5° / 11°
Symbol bedeckt
Mattersburg
3° / 10°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
2° / 9°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
4° / 10°
Symbol bedeckt

krone.tv

Krone Plus Logo
krone.tv-Selbsttest
DNA statt Diät: So individuell isst unser Körper
Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
211.249 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
136.177 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
123.027 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Mehr Burgenland
Zeitreise
Als der Megalodon noch rund um die Rosalia schwamm
Nächster Ausbauschritt
Sechs neue Pflegestützpunkte starten ab April
Schweres Schicksal
Warum Nele (5) von vielen nicht verstanden wird
Greenpeace
Asbest: Sperre von belasteten Bereichen gefordert
Minister stellt klar
Trotz Rückgang: Illegale Migration bleibt im Fokus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf