Fassade von Schule beschmiert: Polizei ermittelt

Derbe Ausdrücke wurden auf die Fassade der Heidebodenschule Andau (Bezirk Neusiedl am See) gesprüht. Auch eine Drohung fand sich darunter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Am Freitag wurden in den burgenländischen Schulen die Semesterzeugnisse verteilt. Auch in der Mittelschule in Andau ging es danach planmäßig in die Ferienwoche. In der Nacht auf Samstag kamen offenbar ein oder mehrere ungebetene Gäste zum Schulgebäude und verunstalteten dort die Fassade mit einigen derben Beschimpfungen. Auch eine Drohung fand sich darunter.
Als am Wochenende die Schmierereien entdeckt wurden, erstattete man umgehend Anzeige bei der Polizei. Ob es irgendwelche Zusammenhänge mit dem Semesterzeugnis gibt, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Die Ermittlungen der Polizei laufen jedenfalls auf Hochtouren.
Die Schmierereien waren in der Vorwoche nicht der einzige Vorfall an einer Schule im Bezirk Neusiedl am See: Am Montagvormittag musste, wie berichtet, die Neue Mittelschule Frauenkirchen nach einer Bombendrohung evakuiert werden. Bei einer gründlichen Untersuchung des Gebäudes wurde danach aber nichts gefunden.
