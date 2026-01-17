Kein Österreicher ist in Österreich „zu Gast“

Ich möchte Ihnen heute Frau Sabine vorstellen. Frau Sabine ist in Wien geboren und hat mehr als 40 Jahre in der Stadt gearbeitet, Steuern gezahlt, Abgaben geleistet. Sie kann sich noch an eine Zeit erinnern, da konnte sie mit 1000 Schilling eine Familie eine Woche lang ernähren – Mann, zwei Kinder, Hund. Gemeinsam lebten sie in einer Wohnung in Liesing, und in der Pension, Frau Sabine ist heute zart über 70, keimte in ihr der Wunsch nach einem kleinen Haus mit Garten auf. Ein eigenes Stück Land, das nicht die Stadtgärtner der MA 42 kultivieren, sondern die eigenen Hände.