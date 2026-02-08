Was ÖFB-Fans beim WM-Start in Santa Clara erwartet

Das Levi’s Stadium, normalerweise Heimat der San Francisco 49ers, ist kein klassisches Fußballstadion, sondern ein reiner NFL-Bau. Genau deshalb wurde in den vergangenen Monaten massiv investiert, um die Arena WM-tauglich zu machen. Rund 200 Millionen Dollar flossen in ein umfassendes Umbau- und Modernisierungsprogramm, das inzwischen deutlich sichtbar ist. Am auffälligsten sind die riesigen Videoboards hinter den Tribünen. Laut Stadionbetreibern handelt es sich um die größten Outdoor-4K-Displays der gesamten NFL. Zusätzlich wurden große Teile der LED-Flächen im Stadion erneuert und erweitert - insgesamt rund 1200 Quadratmeter. Außerdem wurden rund 200 Suiten völlig modernisiert –heißt´s dort: Luxus pur.