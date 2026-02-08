Olympia: Wie viele Medaillen holt Österreich?

Sabine Payer hat soeben die erste Medaille für Österreich beim Bewerb der Snowboard-Parallel-RTL der Olympischen Winterspielen geholt, sie darf sich über „Silber“ freuen. Bei den Herren sicherte sich jetzt Benjamin Karl die Goldmedaille. Wie viele Medaillen wird Österreich noch holen? Teilen Sie Ihre Sichtweise in den Kommentaren!
Nach Vonns verheerendem Sturz und der bitteren ÖSV-Durststrecke darf sich das Land nun über die ersten beiden Medaillen bei den Olympischen Winterspielen freuen! Sabine Payer und Benjamin Karl belegten beim Snowboard-Parallel-RTL Treppchenplätze. Claudia Riegler stellte ebenfalls einen Rekord auf.
Große Freude auch im „Krone“-Forum
Auch unsere „Krone“-Leser und -Leserinnen sind begeistert über den Erfolg der Nation:
Diskutieren Sie mit!
Wie viele Medaillen erwarten Sie noch für Österreich? In welchen Bewerben rechnen Sie unseren Landesvertretern und Landesvertreterinnen besonders große Chancen aus? In welchen haben wir Ihrer Meinung weniger Erfolgsaussichten und warum? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
