Olympia: Wie viele Medaillen holt Österreich?

Sabine Payer hat soeben die erste Medaille für Österreich beim Bewerb der Snowboard-Parallel-RTL der Olympischen Winterspielen geholt, sie darf sich über „Silber“ freuen. Bei den Herren sicherte sich jetzt Benjamin Karl die Goldmedaille. Wie viele Medaillen wird Österreich noch holen? Teilen Sie Ihre Sichtweise in den Kommentaren!