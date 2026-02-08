Vorteilswelt
Diskutieren Sie mit!

Olympia: Wie viele Medaillen holt Österreich?

Forum
08.02.2026 15:30
Österreich ist im „Medaillenfieber“.
Österreich ist im „Medaillenfieber".
Porträt von Community
Von Community

Sabine Payer hat soeben die erste Medaille für Österreich beim Bewerb der Snowboard-Parallel-RTL der Olympischen Winterspielen geholt, sie darf sich über „Silber“ freuen. Bei den Herren sicherte sich jetzt Benjamin Karl die Goldmedaille. Wie viele Medaillen wird Österreich noch holen? Teilen Sie Ihre Sichtweise in den Kommentaren!

0 Kommentare

Nach Vonns verheerendem Sturz und der bitteren ÖSV-Durststrecke darf sich das Land nun über die ersten beiden Medaillen bei den Olympischen Winterspielen freuen! Sabine Payer und Benjamin Karl belegten beim Snowboard-Parallel-RTL Treppchenplätze. Claudia Riegler stellte ebenfalls einen Rekord auf.

Sabine Payer holt Silber beim Snowboard-Parallel-RTL.
Sabine Payer holt Silber beim Snowboard-Parallel-RTL.

Große Freude auch im „Krone“-Forum
Auch unsere „Krone“-Leser und -Leserinnen sind begeistert über den Erfolg der Nation:

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
doubleH1971
Herzlichen Glückwunsch an Benjamin Karl und Sabine Payer, das tut richtig gut nach 2x Blech gestern und heute 🇦🇹
Upvotes:6
Downvotes:0
Benutzer Avatar
Jetzt-Red-I
Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch zu Silber und Gold.
Zwei filmreife Olympia-Geschichten.
Super Frau Payer, super Herr Karl, Respekt.
Upvotes:21
Downvotes:0


Diskutieren Sie mit!
Wie viele Medaillen erwarten Sie noch für Österreich? In welchen Bewerben rechnen Sie unseren Landesvertretern und Landesvertreterinnen besonders große Chancen aus? In welchen haben wir Ihrer Meinung weniger Erfolgsaussichten und warum? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

