Bundesliga im TICKER

SK Sturm Graz gegen SV Ried ab 17 Uhr LIVE

Bundesliga
08.02.2026 05:23
SK Sturm Graz gegen die SV Ried: Wer gewinnt – oder gibt’s ein Unentschieden?
SK Sturm Graz gegen die SV Ried: Wer gewinnt – oder gibt’s ein Unentschieden?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

18. Runde in der Bundesliga: Der SK Sturm Graz empfängt die SV Ried. Wir berichten ab 17 Uhr live (siehe unten).

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Der Auftritt im ÖFB-Cup sorgte für Grübeln beim Meister und Euphorie beim Aufsteiger. Neo-Coach Fabio Ingolitsch trifft mit Sturm auf jenen Mann, der im Rennen um den Posten mehr als nur Außenseiter war. Ob die Absage von Maximilian Senft oder von den Grazern ausgegangen war, darüber gingen die Meinungen in den vergangenen Tagen auseinander. Senft will mit dem Tabellensechsten jedenfalls den Schwung aus dem Cup-Sieg gegen Rapid (3:0) mitnehmen und weiter „mit vollem Einsatz und Zielstrebigkeit um den Einzug ins obere Playoff mitkämpfen“. Gegen Sturm wartet Ried jedoch seit zehn Duellen in der Bundesliga auf einen Sieg, acht davon haben die Steirer gewonnen. In Graz ist Ried schon 16 Partien sieglos – bei 13 Niederlagen.

„Wir müssen uns auf unsere Leistungen fokussieren!“
Der nach dem Auftritt in Altach „angefressene“ Ingolitsch will den Cup-Auftritt mit seiner Mannschaft aufgearbeitet haben. „Wir haben die Dinge klar angesprochen, klar aufgearbeitet. Es gilt, die Schlüsse daraus zu ziehen und insbesondere auch danach zu handeln und am Platz abzuliefern.“ Die Liga sei der wichtigste Bewerb, betonte Ingolitsch. „Wir müssen uns auf unsere Leistungen fokussieren, dann kommen die Erfolge.“ Jon Gorenc Stankovic steht wieder im Training – und vor der Rückkehr in die Startelf. Beginnen könnten auch die in Altach verletzt fehlenden Ryan Fosso und Jeyland Mitchell. Ingolitsch sprach über den Umbruch im Team. Von jener Startelf, die Ried im vergangenen August 3:1 schlug, sind derzeit nur drei Mann verfügbar.

„Wir wissen, dass uns ein anderes Fußball-Spiel erwartet!“
Torhüter Daniil Chudjakow fehlt Sturm aufgrund eines Muskelfaserrisses im Hüftbereich voraussichtlich vier Wochen, Matteo Bignetti genießt das „volle Vertrauen“. Rieds Elf dürfte sich nach der jüngsten überzeugenden Vorstellung nicht verändern. Senft erwartete anders als gegen die Wiener viele Duelle um die zweiten Bälle. „Wir wissen, dass uns ein anderes Fußball-Spiel erwartet als letzte Woche.“

KMM
