SK Sturm Graz gegen SV Ried ab 17 Uhr LIVE

„Wir müssen uns auf unsere Leistungen fokussieren!“

Der nach dem Auftritt in Altach „angefressene“ Ingolitsch will den Cup-Auftritt mit seiner Mannschaft aufgearbeitet haben. „Wir haben die Dinge klar angesprochen, klar aufgearbeitet. Es gilt, die Schlüsse daraus zu ziehen und insbesondere auch danach zu handeln und am Platz abzuliefern.“ Die Liga sei der wichtigste Bewerb, betonte Ingolitsch. „Wir müssen uns auf unsere Leistungen fokussieren, dann kommen die Erfolge.“ Jon Gorenc Stankovic steht wieder im Training – und vor der Rückkehr in die Startelf. Beginnen könnten auch die in Altach verletzt fehlenden Ryan Fosso und Jeyland Mitchell. Ingolitsch sprach über den Umbruch im Team. Von jener Startelf, die Ried im vergangenen August 3:1 schlug, sind derzeit nur drei Mann verfügbar.