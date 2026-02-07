Olympia-Start: Wie fanden Sie die Eröffnung?

Unter dem Motto „Armonia“ (Harmonie) zelebrierte Italien den Startschuss für das weltweit größte Wintersportereignis. Während Stars wie Mariah Carey in Mailand begeisterten, wurde das olympische Feuer zeitgleich an mehreren Orten entzündet, ein Novum in der Geschichte der Spiele. Auch unsere rot-weiß-roten Athletinnen und Athleten waren dabei, um diesen emotionalen Moment gebührend zu feiern und sich auf die kommenden 116 Medaillenentscheidungen einzustimmen.