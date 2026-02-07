Olympia-Start: Wie fanden Sie die Eröffnung?

Mit einer spektakulären Show im San Siro-Stadion und musikalischen Highlights von Mariah Carey bis Andrea Bocelli wurden die XXV. Olympischen Winterspiele eröffnet. Haben Sie die Eröffnungszeremonie verfolgt?
Unter dem Motto „Armonia“ (Harmonie) zelebrierte Italien den Startschuss für das weltweit größte Wintersportereignis. Während Stars wie Mariah Carey in Mailand begeisterten, wurde das olympische Feuer zeitgleich an mehreren Orten entzündet, ein Novum in der Geschichte der Spiele. Auch unsere rot-weiß-roten Athletinnen und Athleten waren dabei, um diesen emotionalen Moment gebührend zu feiern und sich auf die kommenden 116 Medaillenentscheidungen einzustimmen.
Diskutieren Sie mit!
Was war Ihr persönliches Highlight der gestrigen Eröffnung? Hat Sie die italienische Inszenierung im San Siro beeindruckt oder haben Sie den Einmarsch unserer Fahnenträger in Livigno mitverfolgt? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
