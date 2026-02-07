Hat Hans Niessl Chancen auf die Hofburg?

Hans Niessl, langjähriger Landeshauptmann des Burgenlands, wird erneut als möglicher Kandidat für das höchste Amt im Staat ins Spiel gebracht. Politische Erfahrung, regionale Verankerung und ein vergleichsweise ruhiger Führungsstil sprechen für den SPÖ-Politiker, gleichzeitig stellt sich die Frage, wie stark seine bundesweite Strahlkraft tatsächlich ist. In einem zunehmend fragmentierten politischen Umfeld könnten gerade etablierte Persönlichkeiten neue Aufmerksamkeit erfahren. Unsere Frage des Tages lautet daher: „Hat Burgenlands Ex-Landeschef Hans Niessl Chancen auf die Hofburg?“