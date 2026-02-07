Haben E-Autos eine Zukunft?

Die Zukunft der Elektromobilität rückt zunehmend in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte: Steigende Energiepreise, technologische Fortschritte und klimapolitische Zielsetzungen prägen die aktuelle Ausgangslage. Doch nicht nur positive Entwicklungen dominieren die Diskussion – der europäische Automobilkonzern Stellantis hat kürzlich massive Abschreibungen und einen Einbruch an der Börse verzeichnet, nachdem das Unternehmen seine E-Auto-Strategie gedrosselt und hohe Verluste verbucht hat, was zeigt, wie schwierig der Wandel für traditionelle Hersteller ist.