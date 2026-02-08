Martina Reuter zwischen Opernball und Fashion Week

Nächster großer Schritt

Trainiert wird derzeit gemeinsam mit Coach Vladi Pavlic. Gemeinsam arbeiten sie an Form, Posing und Bühnenpräsenz – denn jetzt zählt jedes Detail. Für Reuter ist der Wettkampf der nächste Schritt in einem außergewöhnlichen Transformationsweg: „Mein letzter Wettkampf am 1.November. Fünf Monate später stehe ich wieder auf der Bühne. Ich möchte zeigen, was man in fünf Monaten mit einem Körper alles verändern kann, wenn man wirklich bereit ist, alles zu geben.“