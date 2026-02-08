Farthofer läuft auf Rang 18 – Gold an Norweger

Nach Rot: Bayern zerlegen Ilzers Hoffenheim
Deutsche Bundesliga
Alexander Farthofer hat bei den Olympischen Spielen den erhofften Rang unter den Top acht über die 5.000 m der Eisschnellläufer verpasst. Der 20-jährige Tiroler musste sich in seinem ersten Einsatz bei Winterspielen am Sonntag mit dem 18. Platz zufriedengeben.
Farthofer tritt im Speed Skating Stadium von Mailand bei den Spielen noch über die 1.500 m und im Massenstart an. Gold ging an den Norweger Sander Eitrem, der sich vor dem Tschechen Metodej Jilek durchsetzte.
Bronze holte der Italiener Riccardo Lorello. Eitrem schrieb mit einer Zeit von 6:03,95 Minuten einen Olympischen Rekord an. Farthofer kam auf 6:26,07 Minuten. Der Tiroler hatte über seine beste Strecke bei der EM im Jänner den sechsten Platz belegt.
