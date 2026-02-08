Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eisschnelllauf

Farthofer läuft auf Rang 18 – Gold an Norweger

Olympia
08.02.2026 18:03
Alexander Farthofer
Alexander Farthofer(Bild: EPA/TERESA SUAREZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Alexander Farthofer hat bei den Olympischen Spielen den erhofften Rang unter den Top acht über die 5.000 m der Eisschnellläufer verpasst. Der 20-jährige Tiroler musste sich in seinem ersten Einsatz bei Winterspielen am Sonntag mit dem 18. Platz zufriedengeben. 

0 Kommentare

Farthofer tritt im Speed Skating Stadium von Mailand bei den Spielen noch über die 1.500 m und im Massenstart an. Gold ging an den Norweger Sander Eitrem, der sich vor dem Tschechen Metodej Jilek durchsetzte.

Lesen Sie auch:
Nach Rückenschmerzen
Eisschnellläuferin Herzog tritt über 1000 m an
08.02.2026

Bronze holte der Italiener Riccardo Lorello. Eitrem schrieb mit einer Zeit von 6:03,95 Minuten einen Olympischen Rekord an. Farthofer kam auf 6:26,07 Minuten. Der Tiroler hatte über seine beste Strecke bei der EM im Jänner den sechsten Platz belegt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
211.249 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
136.177 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
123.027 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Mehr Olympia
Legende von Hohenlohe
Prinz urteilt knallhart: „Weniger wäre mehr“
US-Star in Treviso 
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
Müller auf Silberkurs
LIVE: Entscheidung bei den Rodel-Herren
Eisschnelllauf
Farthofer läuft auf Rang 18 – Gold an Norweger
Nach Rückenschmerzen
Eisschnellläuferin Herzog tritt über 1000 m an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf