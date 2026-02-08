Vorteilswelt
Schneereicher Winterausklang in Kärnten

08.02.2026 19:30
(Bild: Georg W.)
Von Community

Während mancherorts in Österreich langsam erste Anzeichen für den kommenden Frühling sicht- und spübar werden, zeigt sich in Villach der Winter noch einmal von seiner schönsten Seite. Das findet auch unser Leserreporter Georg W., der uns mit seinem Foto an der herrlichen Aussicht vom Dobratsch zu den Julischen Alpen teilhaben lässt. Die verschneiten Baumwipfel vor dem Hintergrund der imposanten Berglandschaft wirken fast märchenhaft. Danke für diese Einsendung!

0 Kommentare

Haben Sie auch ein sehenswertes Foto gemacht? Schicken Sie uns Ihre Bilder an leserreporter@krone.at und kassieren Sie für jeden Abdruck in der Printausgabe der Kronen Zeitung 60 Euro als Honorar. Alle Informationen hierzu finden Sie hier.

