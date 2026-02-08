Schneereicher Winterausklang in Kärnten

Während mancherorts in Österreich langsam erste Anzeichen für den kommenden Frühling sicht- und spübar werden, zeigt sich in Villach der Winter noch einmal von seiner schönsten Seite. Das findet auch unser Leserreporter Georg W., der uns mit seinem Foto an der herrlichen Aussicht vom Dobratsch zu den Julischen Alpen teilhaben lässt. Die verschneiten Baumwipfel vor dem Hintergrund der imposanten Berglandschaft wirken fast märchenhaft. Danke für diese Einsendung!