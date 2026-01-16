Das Gastpatienten-Dilemma: Wie es jetzt weitergeht

Eines ist klar: Die aktuelle Gastpatienten-Diskussion führt zu einer Verunsicherung und wird einzig und allein auf den Rücken der Patienten und der Mitarbeiter im Gesundheitswesen ausgetragen. Jüngstes Beispiel ist der Wirbel um das von der Klinik Ottakring ausgearbeitete Schriftstück, wie im Ernstfall mit Nicht-Wiener-Patienten umgegangen werden soll.