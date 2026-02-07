Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Birminhams Klarer:

„Gewinnst du dreimal nicht, wird es unangenehm!“

Sport
07.02.2026 15:00
Christoph Klarer geht für Birmingham durchs Feuer
Christoph Klarer geht für Birmingham durchs Feuer(Bild: Birmingham City)
(Bild: Birmingham City)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Kapitän Christoph Klarer geht für Birmingham durchs Feuer – und in England an seine Grenzen. Das straffe Monsterprogramm in der Championship hinterlässt beim Böheimkirchner Spuren. Am Samstag geht es für den Klub von Tom Brady daheim gegen Leicester weiter. Wo man im Rennen um die Playoffs liefern muss. 

0 Kommentare

„Körperlich und mental war’s zuletzt sehr intensiv. Du stehst ständig unter Druck, musst liefern.“ Die (wortwörtlich) englischen Wochen gingen an Birmingham-Legionär Christoph Klarer nicht spurlos vorbei. Wobei – an wem schon? Gesamt 46 Runden werden in der Championship abgespult, dazu kommen die zwei Cupbewerbe. „Wenn in sieben Tagen drei Partien am Programm stehen, trainierst du wenig, geht’s viel um Regeneration.“ Ständiger Begleiter: der Dauerregen.

Klarer ist bei Birmingham Publikumsliebling
Klarer ist bei Birmingham Publikumsliebling(Bild: Birmingham City)

Der Böheimkirchner nimmt’s mit britischem Galgenhumor. „Wir lachen drüber, machen Witze. Das Wetter kann aber schon an die Psyche gehen.“ Die im Titelkampf eine Rolle spielt. „Da geht’s drum, wer es mehr will, wer verletzungsfrei aus den intensiven Wochen kommt. Du musst voll da sein“, braucht’s trotz Schauer einen klaren Blick. Die Saison seines Liga-Dreizehnten hat Luft nach oben. Der Verein von Miteigentümer und NFL-Legende Tom Brady macht kein Geheimnis aus den Zielen, will in die Premier League. Je früher, desto besser.
„Dann wird´s ungemütlich“
„Gewinnst du dreimal nicht, wird’s hier unangenehm. Wir mussten uns erst an den neuen Bewerb gewöhnen. Für einen Aufsteiger ist unsere Ausbeute dennoch stark.“ Vor allem die jüngste. Die „Blues“ (fünf Zähler fehlen auf die Play-off-Plätze) sind seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen.

Klarer läuft mit Birmingham im St. Andrews Stadoum auf
Klarer läuft mit Birmingham im St. Andrews Stadoum auf(Bild: Zvg)

Am Samstag wartet daheim im St. Andrews Stadium Leicester, das nach dem Abstieg kriselt. Und wegen finanzieller Verfehlungen sechs Punkte abgezogen bekam. „Sie haben eigentlich einen Top-Kader. Die Championship ist einfach aber unberechenbar, verlangt die Tugenden.“ Der Blondschopf verinnerlicht sie. Mit 25 Jahren führt er den Traditionsklub seit heuer als Kapitän aufs Feld.

Familie erwartet Zuwachs
„Da liegt viel Druck auf meinen Schultern. Ich nehme mich in die Pflicht, kann nur Dinge fordern, die ich selbst vorlebe“, so der Abwehrchef. „Ich lerne ständig dazu, entwickle mich als Mensch weiter.“ Auch abseits des Platzes. Nach dem Liga-Hit wartet ein Neuzugang, ist die „Mehrfachbelastung“ um ein Kapitel reicher. Und bereichert. Christoph und Frau Lara werden in Kürze Eltern. „Wir freuen uns extrem auf unsere Tochter. Das sind schöne und ereignisreiche Tage.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
128.771 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
104.841 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
92.969 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Sport
Birminhams Klarer:
„Gewinnst du dreimal nicht, wird es unangenehm!“
Krone Plus Logo
TV-Star im Unterhaus
„Rampensau“ Daniel Fischer mit dem Schritt retour
Weltmeisterin aus NÖ
Ski-Star vom Semmering feiert am Samstag 100er
Kickende Geistliche
Unsere Priester sind bereit für ihre Fußball-EM
Krone Plus Logo
In Icon League
Unterhaus-Kicker läuft mit Kroos und Marcelo auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf