„Gewinnst du dreimal nicht, wird es unangenehm!“

Kapitän Christoph Klarer geht für Birmingham durchs Feuer – und in England an seine Grenzen. Das straffe Monsterprogramm in der Championship hinterlässt beim Böheimkirchner Spuren. Am Samstag geht es für den Klub von Tom Brady daheim gegen Leicester weiter. Wo man im Rennen um die Playoffs liefern muss.
„Körperlich und mental war’s zuletzt sehr intensiv. Du stehst ständig unter Druck, musst liefern.“ Die (wortwörtlich) englischen Wochen gingen an Birmingham-Legionär Christoph Klarer nicht spurlos vorbei. Wobei – an wem schon? Gesamt 46 Runden werden in der Championship abgespult, dazu kommen die zwei Cupbewerbe. „Wenn in sieben Tagen drei Partien am Programm stehen, trainierst du wenig, geht’s viel um Regeneration.“ Ständiger Begleiter: der Dauerregen.
Der Böheimkirchner nimmt’s mit britischem Galgenhumor. „Wir lachen drüber, machen Witze. Das Wetter kann aber schon an die Psyche gehen.“ Die im Titelkampf eine Rolle spielt. „Da geht’s drum, wer es mehr will, wer verletzungsfrei aus den intensiven Wochen kommt. Du musst voll da sein“, braucht’s trotz Schauer einen klaren Blick. Die Saison seines Liga-Dreizehnten hat Luft nach oben. Der Verein von Miteigentümer und NFL-Legende Tom Brady macht kein Geheimnis aus den Zielen, will in die Premier League. Je früher, desto besser.
„Dann wird´s ungemütlich“
„Gewinnst du dreimal nicht, wird’s hier unangenehm. Wir mussten uns erst an den neuen Bewerb gewöhnen. Für einen Aufsteiger ist unsere Ausbeute dennoch stark.“ Vor allem die jüngste. Die „Blues“ (fünf Zähler fehlen auf die Play-off-Plätze) sind seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen.
Am Samstag wartet daheim im St. Andrews Stadium Leicester, das nach dem Abstieg kriselt. Und wegen finanzieller Verfehlungen sechs Punkte abgezogen bekam. „Sie haben eigentlich einen Top-Kader. Die Championship ist einfach aber unberechenbar, verlangt die Tugenden.“ Der Blondschopf verinnerlicht sie. Mit 25 Jahren führt er den Traditionsklub seit heuer als Kapitän aufs Feld.
Familie erwartet Zuwachs
„Da liegt viel Druck auf meinen Schultern. Ich nehme mich in die Pflicht, kann nur Dinge fordern, die ich selbst vorlebe“, so der Abwehrchef. „Ich lerne ständig dazu, entwickle mich als Mensch weiter.“ Auch abseits des Platzes. Nach dem Liga-Hit wartet ein Neuzugang, ist die „Mehrfachbelastung“ um ein Kapitel reicher. Und bereichert. Christoph und Frau Lara werden in Kürze Eltern. „Wir freuen uns extrem auf unsere Tochter. Das sind schöne und ereignisreiche Tage.“
