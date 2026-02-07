„Gewinnst du dreimal nicht, wird es unangenehm!“

Am Samstag wartet daheim im St. Andrews Stadium Leicester, das nach dem Abstieg kriselt. Und wegen finanzieller Verfehlungen sechs Punkte abgezogen bekam. „Sie haben eigentlich einen Top-Kader. Die Championship ist einfach aber unberechenbar, verlangt die Tugenden.“ Der Blondschopf verinnerlicht sie. Mit 25 Jahren führt er den Traditionsklub seit heuer als Kapitän aufs Feld.

Familie erwartet Zuwachs

„Da liegt viel Druck auf meinen Schultern. Ich nehme mich in die Pflicht, kann nur Dinge fordern, die ich selbst vorlebe“, so der Abwehrchef. „Ich lerne ständig dazu, entwickle mich als Mensch weiter.“ Auch abseits des Platzes. Nach dem Liga-Hit wartet ein Neuzugang, ist die „Mehrfachbelastung“ um ein Kapitel reicher. Und bereichert. Christoph und Frau Lara werden in Kürze Eltern. „Wir freuen uns extrem auf unsere Tochter. Das sind schöne und ereignisreiche Tage.“