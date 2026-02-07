Olympia 2046 in Österreich? Babler „sehr offen“

Gibt‘s mittelfristig Olympische Winterspiele in Österreich? Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler zeigt sich „sehr offen“ und bereit für einschlägige Überlegungen. Im Rahmen eines Pressetermins mit ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer im Austria House in Cortina gaben sich beide zuversichtlich für eine mögliche Ausrichtung (zu sehen und hören im Video oben).