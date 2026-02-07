Überlegungen laufen

Olympia 2046 in Österreich? Babler „sehr offen“

Sport-Mix
07.02.2026 14:48
0 Kommentare

Gibt‘s mittelfristig Olympische Winterspiele in Österreich? Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler zeigt sich „sehr offen“ und bereit für einschlägige Überlegungen. Im Rahmen eines Pressetermins mit ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer im Austria House in Cortina gaben sich beide zuversichtlich für eine mögliche Ausrichtung (zu sehen und hören im Video oben).

Folgen Sie uns auf