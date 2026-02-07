Olympia-Held im Talk

Mayer lobt Hemetsberger: „Nach diesem Sturz …“

Sport-Mix
07.02.2026 13:24
0 Kommentare

Matthias Mayer im sportkrone.at-Video-Talk! Der dreiface Olympiasieger lobt nach der Abfahrt der Herren Daniel Hemetsberger („Was er durchgemacht hat ...“), leidet mit Vincent Kriechmayr und gratuliert Sieger Franjo Von Allmen und den beiden Italienern Franzoni und Paris (alles im Video oben).

Folgen Sie uns auf