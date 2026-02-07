Vorteilswelt
Gold dank Husarenritt

„Wie im Film!“ Olympiasieger verrät Erfolgsrezept

Olympia
07.02.2026 13:26
Franjo von Allmen kürte sich in Bormio zum Olympiasieger.
Franjo von Allmen kürte sich in Bormio zum Olympiasieger.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Gold in der WM-Abfahrt in Saalbach 2025 – und jetzt der Olympia-Coup in der Königsdisziplin! „Es fühlt sich wie in einem Film an“, strahlte der Schweizer Franjo von Allmen, der am Samstag in Bormio mit einem Husarenritt zum Triumph gerast war. Dabei half ihm vor allem seine Lockerheit.

„Für mich ist Franjo von Allmen derzeit der schärfste Abfahrer. Er ist ein cooler Hund, fährt sehr aggressiv, was für Bormio wichtig ist“, hatte ÖSV-Legende und „Krone“-Kolumnist Stephan Eberharter vor dem Rennen angekündigt. Und er sollte Recht behalten!

Franjo von Allmen
Franjo von Allmen(Bild: AFP/DIMITAR DILKOFF)

Mit Lockerheit zum Coup
Mit Startnummer acht zauberte Von Allmen eine beeindruckende Bestzeit in den Schnee. Die Konkurrenz biss sich die Zähne aus. „Ich habe versucht, locker zu sein, Freude am Skifahren zu haben und das Ganze hier zu genießen“, verrät der 24-Jährige im ORF-Interview sein Erfolgsrezept.

Lesen Sie auch:
Daniel Hemetsberger (li.) und Vincent Kriechmayr verpassten die Medaillenränge.
Schweizer rast zu Gold
ÖSV-Abfahrer gehen bei Olympia-Spektakel leer aus
07.02.2026
„Das ist enttäuschend“
Odermatts Traum von Abfahrts-Medaille geplatzt
07.02.2026
Keine Olympia-Medaille
„Zu wenig“ von Kriechmayr: Das Warten geht weiter!
07.02.2026
Eingeschränkte Sicht
Hemetsberger: „Auge war ein bissl zugeschwollen“
07.02.2026
Wintersport-Highlight
Olympia: Der Medaillenspiegel und das Programm
07.02.2026

Nun darf sich der sympathische Schweizer nicht nur Weltmeister, sondern auch Olympiasieger nennen: „Ich kann noch nicht beschreiben, was es für mich bedeutet.“ Während der ÖSV leer ausging, sorgte Von Allmen mit seinem Abfahrtstriumph für einen Schweizer Traumstart bei Olympia.

