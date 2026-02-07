„Wie im Film!“ Olympiasieger verrät Erfolgsrezept

Mit Lockerheit zum Coup

Mit Startnummer acht zauberte Von Allmen eine beeindruckende Bestzeit in den Schnee. Die Konkurrenz biss sich die Zähne aus. „Ich habe versucht, locker zu sein, Freude am Skifahren zu haben und das Ganze hier zu genießen“, verrät der 24-Jährige im ORF-Interview sein Erfolgsrezept.