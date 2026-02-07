ÖLV-Sprinterin durchbricht die nächste Schallmauer

Und nun das nächste Highlight! Beim Nationalen Hallenmeeting – erneut in Magglingen – lief Posch bereits im Vorlauf eine Zeit von 7,35 Sekunden, um dann im Finale in 7,27 Sekunden erstmals die 7,3-Sekunden-Schallmauer zu durchbrechen. „Es ist unglaublich, ich kann das kaum glauben“, rang die Vorarlbergerin direkt nach dem Wettkampf nach Worten. „Ich war schon vergangene Woche auf Wolke sieben, jetzt noch mehr! Es ist einfach wunderschön, dass es endlich wieder so gut läuft.“