Weite Teile der Ukraine nach Angriffen ohne Strom

In der Hauptstadt Kiew sind bereits seit Tagen mehr als 1100 Wohnblocks ohne Heizung. Das Heizkraftwerk für diese Stadtteile war bei einem russischen Luftangriff am Dienstag so beschädigt worden, dass die Reparatur mindestens zwei Monate dauern werde, hatte Bürgermeister Vitali Klitschko mitgeteilt. In diesem Winter können sie also wohl nicht mehr beheizt werden. Die Verwaltung der Drei-Millionen-Stadt veröffentlichte eine Liste mit 1126 betroffenen Gebäuden, die alle in den Stadtteilen Darnyzja und Dniprowskyj auf dem östlichen Ufer des Dnipro liegen.