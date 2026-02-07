Olympionikin verliert plötzlich Ski in der Luft

Sie sei „erleichtert und froh“, berichtete Wolf, die 2018 und 2022 die olympischen Finali verpasst hatte. Mit 58,21 Punkten buchte sie diesmal schon im ersten Lauf das Finalticket. „Das macht es schon ein bisschen einfacher, wenn man da gleich abliefert“, erklärte die Vize-Weltmeisterin 2025. Große Gold-Kandidatin bleibt die Schweizer Titelverteidigerin und Weltmeisterin Mathilde Gremaud, die in beiden Läufen Beste war.