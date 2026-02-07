Mariah Carey: Videos zeigen Fake-Italienisch

In englischer Lautsprache war „Voh-Lahr-reh“, „Peen-toe D blue“ oder „Feh-lee-chay“ auf der LED-Wall zu lesen. Auf Social Media erntete die Sängerin Kritik für ihren Auftritt. „Warum ist sie aufgetreten, wenn sie nicht einmal Italienisch kann?“, fragte ein User auf X. Ein anderer bezeichnete Mariahs Auftritt als „schwächsten Part der Zeremonie“. Schon zuvor kritisierten einige Olympia-Fans, dass eine amerikanische Sängerin nicht ins Programm der Winterspiele in Italien passen würde.