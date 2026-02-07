Vorteilswelt
Bei Olympia-Auftritt

Mariah Carey: Videos zeigen Fake-Italienisch

Society International
07.02.2026 14:03
Bei ihrem Olympia-Auftritt half sich Mariah Carey mit „Fake-Italienisch“.
Bei ihrem Olympia-Auftritt half sich Mariah Carey mit „Fake-Italienisch“.(Bild: AFP/PIERO CRUCIATTI, X/@wantedinrome)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Sängerin Mariah Carey beeindruckte bei den Olympischen Winterspielen in Italien mit ihrem Auftritt. Auf Italienisch hat sie den Song „Nel blu, dipinto di blu“ – bekannt als „Volare“ – zum Besten gegeben. Aufmerksamen Zuschauern ist dabei ein brisantes Detail aufgefallen.

Die Fans staunten nicht schlecht, als Mariah Carey bei der Olympia-Eröffnung auf Italienisch sang – und das, obwohl der Superstar die Sprache nicht spricht.

Teleprompter zeigte Fake-Italienisch
Aufmerksame Zuseher bemerkten jedoch schnell, dass bei dem Auftritt etwas faul war. Ein riesiger Teleprompter zeigte den Text des Songs, den Mariah Carey zum Besten gab. Die Lautschrift des Klassikers brachte einige Italiener zum Lachen.

In englischer Lautsprache war „Voh-Lahr-reh“, „Peen-toe D blue“ oder „Feh-lee-chay“ auf der LED-Wall zu lesen. Auf Social Media erntete die Sängerin Kritik für ihren Auftritt. „Warum ist sie aufgetreten, wenn sie nicht einmal Italienisch kann?“, fragte ein User auf X. Ein anderer bezeichnete Mariahs Auftritt als „schwächsten Part der Zeremonie“. Schon zuvor kritisierten einige Olympia-Fans, dass eine amerikanische Sängerin nicht ins Programm der Winterspiele in Italien passen würde.

Lesen Sie auch:
Mariah Carey
Eröffnungs-Show
Mariah Carey verzaubert mit Song auf Italienisch
06.02.2026
Krone Plus Logo
Mehr Orte, mehr Feiern
Harmonie, weite Wege und Auftritt der Superstars
06.02.2026
Im San Siro
Mariah Carey singt bei Eröffnung der Winterspiele
15.12.2025

„Sie verdient Gold für diesen Auftritt“
Doch Mariah Carey erntete nicht nur Spott für ihren Auftritt. Ihre Fans verteidigten sie in den sozialen Medien. Ein X-User schrieb etwa: „Sie hat jedes Wort richtig ausgesprochen. Sie verdient Gold dafür, dass sie das Lied durchgezogen hat, während sie vom Teleprompter abgelesen hat.“

Ähnliche Themen
Mariah Carey
Italien
Olympische Winterspiele
