Polit-Poker: Jetzt wird um Milliarden verhandelt

Politik unter Zeitdruck

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ist alles andere als ein Fan des Glücksspiels und auch sein Vorgänger Magnus Brunner (ÖVP) hat die Sache ausgesessen. Dadurch ist nun die aktuelle Regierung unter Zeitdruck. Im Regierungspakt ist eine unabhängige Glücksspielbehörde vereinbart. Die angenehmste Lösung für das Finanzministerium wäre es, wenn diese Behörde die Ausschreibung übernimmt – und damit die Politik außen vor wäre. Doch die Behörde existiert bisher bloß als Absichtserklärung. Das geht sich mit der Ausschreibungsfrist zeitlich nicht aus.