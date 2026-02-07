Waren es Anarchisten?
Rund um Olympia: Zugstrecken in Italien sabotiert
Im Norden Italiens ist es am Samstag zu Verspätungen und Ausfällen im Bahnverkehr gekommen – und das ausgerechnet während der Olympischen Winterspiele. Der Hintergrund sind mehrere Sabotageakte an den Gleisen.
In Norditalien, wo die Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina laufen, sind am Samstag zeitgleich drei Sabotageakte an Eisenbahnstrecken verübt worden. Die Ermittler schließen nicht aus, dass Anarchisten hinter den Taten stecken. Ähnliche Vorfälle hatte es rund um die Olympischen Spiele 2024 in Paris gegeben. Sie könnten als Vorbild gedient haben.
Sprengstoff und Brandanschlag
Betroffen ist die Strecke Bologna-Padua, wo an einer Weiche ein selbst gebauter Sprengsatz gefunden und entschärft wurde, berichteten die Ermittler. Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke auf derselben Verbindung wurden in einem Kabelschacht Stromleitungen durchtrennt. Sabotiert wurde auch die Bahnlinie Bologna-Ancona bei Pesaro. Dort wurde ein Brand an einer elektrischen Anlage ausgelöst.
Sabotageakte führten zu starken Verspätungen
Der Bahnverkehr war am Samstag stark beeinträchtigt: Fern-, Intercity- und Regionalzüge fahren nur mit Verspätungen von bis zu 90 Minuten. Besonders betroffen sind mehrere Hochgeschwindigkeitszüge, teilte die italienische Bahngesellschaft Trenitalia mit. Regionalzüge wurden zudem umgeleitet oder gar gestrichen.
