Auch Februar sonnenlos

Wien versinkt im trübsten Winter seit 30 Jahren

Wien
07.02.2026 14:20
Porträt von krone.at
Von krone.at

Grau, kälter, dunkler – und kein Ende in Sicht: Die Bundeshauptstadt erlebt derzeit einen Winter, wie ihn viele junge Wienerinnen und Wiener noch nie erlebt haben. Eine dichte Nebelsuppe liegt über der Stadt, die Sonne ist seit Langem praktisch unsichtbar. Experten sprechen vom trübsten Winter seit rund 30 Jahren.

0 Kommentare

Besonders alarmierend: Der Februar ist bisher komplett sonnenlos. Keine einzige Sonnenstunde wurde in Wien gezählt – normalerweise wären es zu diesem Zeitpunkt schon rund neun. Auch der Dezember fiel mit nur 38 Sonnenstunden deutlich dunkler aus als üblich. „Wir erleben tatsächlich den trübsten Winter seit dreißig Jahren“, so ORF-Meteorologe Kevin Hebenstreit.

Die Ursache ist eine spezielle Wetterlage, die kalte, feuchte Luft im Wiener Becken festhält. Statt klarer Wintertage gibt es seit Wochen nur Nebel, Kälte und ein endloses Grau.

Trotz Nebels und Kälte raten Experten den Wienern: Viel nach draußen gehen!
Trotz Nebels und Kälte raten Experten den Wienern: Viel nach draußen gehen!(Bild: Joe - stock.adobe.com)

Wenn Licht fehlt, leidet die Psyche
Doch das trübe Wetter ist nicht nur ein optisches Problem – es schlägt vielen Menschen auch massiv aufs Gemüt. Das kann laut Psychiater auch saisonale Depressionen begünstigen. Zu wenig Licht bringe den Schlaf-Wach-Rhythmus durcheinander, Betroffene fühlen sich müde, antriebslos. Wie im „Winterschlaf“, erklärt Psychiater Marc Nairz-Federspiel im ORF.

Lesen Sie auch:
Ein Mediziner erklärt, warum Winterspaziergänge leider nicht reichen, um den Vitamin-D-Haushalt ...
Krone Plus Logo
Mediziner klärt auf
„Die meisten leiden unter Vitamin-D-Mangel“
31.01.2026
Krone Plus Logo
10 Tipps für Gemüt
Fehlende Sonne: So entkommen Sie der Depression
21.12.2025

Vitamin-D-Präparate allein reichen oft nicht aus. Experten raten stattdessen zu Lichttherapien mit speziellen Tageslichtlampen. Schon 30 Minuten am Morgen könnten helfen. Außerdem gilt: Trotz Nebel und Kälte möglichst oft nach draußen gehen – um wenigstens das wenige Restlicht zu nutzen.

Wer auf rasche Sonne hofft, braucht Geduld. Zwar könnte es am Wochenende vereinzelt kurze Aufhellungen geben, doch die Prognosen bleiben ernüchternd: Das Grau dürfte Wien zumindest bis Mitte der kommenden Woche weiter begleiten.

Auch Februar sonnenlos
Wien versinkt im trübsten Winter seit 30 Jahren
Kämpft weiter um Leben
Nach Folter: Opfer kann noch lange nicht sprechen
Flucht Richtung Grenze
Sexarbeiterin (21) entführt: Familie verdächtigt
Besuch im Kindergarten
Wie fühlt es sich an, Pädagogin auf Zeit zu sein?
Nur Syrer verurteilt
Bei Gewalttat dabei, aber Mädchen bleibt straffrei
