Wien versinkt im trübsten Winter seit 30 Jahren

Grau, kälter, dunkler – und kein Ende in Sicht: Die Bundeshauptstadt erlebt derzeit einen Winter, wie ihn viele junge Wienerinnen und Wiener noch nie erlebt haben. Eine dichte Nebelsuppe liegt über der Stadt, die Sonne ist seit Langem praktisch unsichtbar. Experten sprechen vom trübsten Winter seit rund 30 Jahren.