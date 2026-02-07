Wien versinkt im trübsten Winter seit 30 Jahren

Grau, kälter, dunkler – und kein Ende in Sicht: Die Bundeshauptstadt erlebt derzeit einen Winter, wie ihn viele junge Wienerinnen und Wiener noch nie erlebt haben. Eine dichte Nebelsuppe liegt über der Stadt, die Sonne ist seit Langem praktisch unsichtbar. Experten sprechen vom trübsten Winter seit rund 30 Jahren.
Besonders alarmierend: Der Februar ist bisher komplett sonnenlos. Keine einzige Sonnenstunde wurde in Wien gezählt – normalerweise wären es zu diesem Zeitpunkt schon rund neun. Auch der Dezember fiel mit nur 38 Sonnenstunden deutlich dunkler aus als üblich. „Wir erleben tatsächlich den trübsten Winter seit dreißig Jahren“, so ORF-Meteorologe Kevin Hebenstreit.
Die Ursache ist eine spezielle Wetterlage, die kalte, feuchte Luft im Wiener Becken festhält. Statt klarer Wintertage gibt es seit Wochen nur Nebel, Kälte und ein endloses Grau.
Wenn Licht fehlt, leidet die Psyche
Doch das trübe Wetter ist nicht nur ein optisches Problem – es schlägt vielen Menschen auch massiv aufs Gemüt. Das kann laut Psychiater auch saisonale Depressionen begünstigen. Zu wenig Licht bringe den Schlaf-Wach-Rhythmus durcheinander, Betroffene fühlen sich müde, antriebslos. Wie im „Winterschlaf“, erklärt Psychiater Marc Nairz-Federspiel im ORF.
Vitamin-D-Präparate allein reichen oft nicht aus. Experten raten stattdessen zu Lichttherapien mit speziellen Tageslichtlampen. Schon 30 Minuten am Morgen könnten helfen. Außerdem gilt: Trotz Nebel und Kälte möglichst oft nach draußen gehen – um wenigstens das wenige Restlicht zu nutzen.
Wer auf rasche Sonne hofft, braucht Geduld. Zwar könnte es am Wochenende vereinzelt kurze Aufhellungen geben, doch die Prognosen bleiben ernüchternd: Das Grau dürfte Wien zumindest bis Mitte der kommenden Woche weiter begleiten.
