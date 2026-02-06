Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Olympia-Einsatz

Launische Lisa ist da, „um was zu gewinnen“

Salzburg
06.02.2026 18:30
Olympia-Hoffnung Lisa Eder
Olympia-Hoffnung Lisa Eder(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Skispringerin Lisa Eder ist unser heißestes Eisen im Damen-Einzel am Samstag. Die 24-Jährige ist in vergangenen Monaten zur Leaderin gereift.

0 Kommentare

Ich habe einen Sturschädel, der seine Dinge durchsetzen will“, sagt Lisa Eder über sich selbst. Klappt dann etwas nicht nach Wunsch, „bin ich oft auch launisch“.

Erster Sieg gab Auftrieb
Wie gut, dass es für sie in dieser Saison sportlich so gut läuft. Neun Stockerlplätze hat sie im Einzel ersprungen, in Zao (Jp) gelang ihr gar der erste Weltcupsieg. Die sonst so taffe Salzburgerin wurde von ihren Gefühlen übermannt. „Da sind mir die Tränen gekommen, da musste einfach alles mal raus.“ Alles raus soll auch bei den Olympischen Spielen, denn die 24-Jährige ist nicht gekommen, um die Atmosphäre zu genießen.

Zitat Icon

Beim letzten Mal ging ja alles ganz schnell. Da bin ich eingesprungen und war nur vier Tage dort

Lisa Eder erinnert sich an ihr Blitz-Debüt in Peking

„Beim letzten Mal ging ja alles ganz schnell. Da bin ich eingesprungen und war nur vier Tage dort“, erinnert sich Eder an Peking, als sie für Sara Marita Kramer, die coronabedingt nicht starten durfte, nachrückte. „Diesmal hoffe ich schon, dass ich länger bleiben darf“, scherzt die Leogangerin, die hohe Ambitionen hat. „Ich möchte in jedem Bewerb, in dem ich mitspringe, vorne sein. Ich bin hier, um etwas zu gewinnen!“

Lesen Sie auch:
Rapper ausgeschlossen
Olympia-Eröffnungsfeier: Ärger um Nationalhymne
06.02.2026
3. Abfahrtstraining
LIVE: Wer überzeugt im finalen Abfahrtstraining?
06.02.2026
Nach Geduldsprobe
LIVE: Los geht‘s! Wer gibt zum Auftakt den Ton an?
06.02.2026

Das ist eine klare Ansage der Team-Leaderin, die – im wahrsten Sinne – in diesem Winter einen enormen Sprung gemacht hat. Mit 24 ist sie plötzlich das Zugpferd. Eine Rolle, in die sie reingewachsen ist, wie Cheftrainer Thomas Diethart erklärt. „Vor einem halben Jahr hätte ich das noch anders beurteilt, aber sie hat sich da wahnsinnig gut entwickelt und übernimmt die Führung. Sie gibt das Tempo vor und ist immer offen. Sie macht das wahnsinnig gut.“

Zitat Icon

Sie gibt das Tempo vor und ist immer offen. Sie macht das wahnsinnig gut

Trainer Thomas Diethart streut Lisa Eder Rosen

Bei den Winterspielen will sie dieser Verantwortung gerecht werden. Wie wichtig ihr diese sind, zeigt, dass die fünf Ringe ihren Laptop-Hintergrund zieren. Neben Eder sind auch die Wienerin Meghann Wadsak, die gelernte Kombiniererin Lisa Hirner aus der Steiermark und Julia Mühlbacher mit von der Partie.“

Sind kein Überbleibsel
“Die Oberösterreicherin stellte ob mehrerer Rücktritte und Ausfälle (Kramer, Seifriedsberger, Pinkelnig) klar: „Wir sind nicht das Überbleibsel. In uns steckt ganz viel!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Top-3

Gelesen

Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
88.077 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
87.777 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
86.550 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf