Launische Lisa ist da, „um was zu gewinnen“

Erster Sieg gab Auftrieb

Wie gut, dass es für sie in dieser Saison sportlich so gut läuft. Neun Stockerlplätze hat sie im Einzel ersprungen, in Zao (Jp) gelang ihr gar der erste Weltcupsieg. Die sonst so taffe Salzburgerin wurde von ihren Gefühlen übermannt. „Da sind mir die Tränen gekommen, da musste einfach alles mal raus.“ Alles raus soll auch bei den Olympischen Spielen, denn die 24-Jährige ist nicht gekommen, um die Atmosphäre zu genießen.