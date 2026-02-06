Paragleiter stürzte 200 Meter ab – schwer verletzt

In Turbulenzen geraten und abgestürzt ist ein 36-Gleitschirmpilot am Donnerstagnachmittag in Werfenweng (Salzburg). Er schaffte es zwar noch, den Rettungsschirm zu werfen, dieser verfing sich allerdings im Hauptschirm – und der Pongauer stürzte auf eine Wiese beim Landeplatz Zaglau ab.