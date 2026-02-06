Vorteilswelt
Nach Turbulenzen

Paragleiter stürzte 200 Meter ab – schwer verletzt

Salzburg
06.02.2026 09:05
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

In Turbulenzen geraten und abgestürzt ist ein 36-Gleitschirmpilot am Donnerstagnachmittag in Werfenweng (Salzburg). Er schaffte es zwar noch, den Rettungsschirm zu werfen, dieser verfing sich allerdings im Hauptschirm – und der Pongauer stürzte auf eine Wiese beim Landeplatz Zaglau ab. 

Vor Ort leisteten Augenzeugen sofort Erste Hilfe, wie die Polizei mitteilt. Sie verständigten auch die Rettung, die mit einem Notarzthubschrauber anrückte.

Der 36-jährige Gleitschirmpilot wurde vom Hubschrauber in das Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Er zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Salzburg

