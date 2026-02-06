Drogenlenker war ohne Führerschein unterwegs

Betroffene Mama: „Man lässt uns im Regen stehen!“
Gleich zwei Drogenlenker erwischte die Polizei am Donnerstag in Salzburg. Ein 22-jähriger Flachgauer fiel den Beamten dabei in Mattsee auf, weil ein Bremslicht bei seinem Auto kaputt war. In der Stadt Salzburg hielt die Polizei einen 33-jährigen Salzburger an, der gar keinen Führerschein hatte.
Beim Mattseer verlief der Drogentest im Rahmen der Kontrolle positiv. Zudem stellten die Polizisten eine geringe Menge Cannabis fest.
Der Stadt Salzburger verweigerte sowohl den Drogentest als auch die klinische Untersuchung. Beide Männer wurden gleich mehrfach angezeigt.
