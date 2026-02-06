Drogenlenker war ohne Führerschein unterwegs

Gleich zwei Drogenlenker erwischte die Polizei am Donnerstag in Salzburg. Ein 22-jähriger Flachgauer fiel den Beamten dabei in Mattsee auf, weil ein Bremslicht bei seinem Auto kaputt war. In der Stadt Salzburg hielt die Polizei einen 33-jährigen Salzburger an, der gar keinen Führerschein hatte.