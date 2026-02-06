Vorteilswelt
Rapper ausgeschlossen

Olympia-Eröffnungsfeier: Ärger um Nationalhymne

Olympia
06.02.2026 11:07
(Bild: EPA/TERESA SUAREZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele gibt es Ärger um einen der Auftritte bei der Eröffnungsfeier in Mailand: Der Italo-Rapper Ghali behauptet, vom Singen der italienischen Nationalhymne ausgeschlossen worden zu sein.

Der 32-Jährige - außerhalb Italiens wenig bekannt – gehört zu den Künstlern, die bei der Eröffnungsshow vor mehr als 70.000 Zuschauern im San-Siro-Stadion auftreten sollen. Die Hymne soll von der italienischen Sängerin Laura Pausini kommen.

„Ich weiß, dass alles ein großes Theater ist“
Auf seinem Instagram-Account schrieb Ghali, der mit Nachnamen Amdouni heißt: „Ich weiß, warum ich die italienische Nationalhymne nicht mehr singen durfte. (...) Ich weiß auch, dass mein Schweigen Lärm macht. Ich weiß, dass alles ein großes Theater ist.“

Rapper Ghali
Rapper Ghali(Bild: AFP)

Künstler spricht von „Völkermord in Gaza“
Eine genauere Erklärung blieb er allerdings schuldig. Der Mailänder hatte 2024 beim Musikfestival von Sanremo Schlagzeilen gemacht, weil er mit Blick auf Israels Vorgehen im Gazastreifen von „Völkermord“ gesprochen hatte.

Zahlreiche Stars
Bei der Eröffnungsfeier, die weltweit übertragen wird, treten auch Musiker wie Andrea Bocelli, Cecilia Bartoli, Lang Lang und Mariah Carey auf. Sportkrone.at berichtet ab 20 Uhr live.

