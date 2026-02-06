Olympia-Eröffnungsfeier: Ärger um Nationalhymne

„Ich weiß, dass alles ein großes Theater ist“

Auf seinem Instagram-Account schrieb Ghali, der mit Nachnamen Amdouni heißt: „Ich weiß, warum ich die italienische Nationalhymne nicht mehr singen durfte. (...) Ich weiß auch, dass mein Schweigen Lärm macht. Ich weiß, dass alles ein großes Theater ist.“