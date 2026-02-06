Polizei entdeckte gestohlenes Auto auf der A10
45.000 Euro wert
Gezielt nach Autos gefahndet hat die Polizei am Donnerstagvormittag auf der Tauernautobahn in Grödig. Dabei entdeckten die Beamten bei einem Pkw auf einem slowenischen Autotransporter Unstimmigkeiten. Wie sich herausstellte, wurde das Fahrzeug im Wert von 45.000 Euro in Spanien gestohlen.
An dem Fahrzeug ohne Kennzeichen fanden die Polizisten Manipulationsspuren. Das Auto hat einen Wert von etwa 45.000 Euro.
Die Beamten stellten den Pkw sicher. Weitere Ermittlungen zum Diebstahl laufen derzeit noch.
