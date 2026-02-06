Polizei entdeckte gestohlenes Auto auf der A10

Gezielt nach Autos gefahndet hat die Polizei am Donnerstagvormittag auf der Tauernautobahn in Grödig. Dabei entdeckten die Beamten bei einem Pkw auf einem slowenischen Autotransporter Unstimmigkeiten. Wie sich herausstellte, wurde das Fahrzeug im Wert von 45.000 Euro in Spanien gestohlen.