Erste Details zum tödlichen Absturz beim Europark

Paragleiter stürzte 200 Meter ab – schwer verletzt
Nach Turbulenzen
Nach einem tödlichen Arbeitsunfall in der Stadt Salzburg am Donnerstagvormittag hat die Polizei nun erste Details veröffentlicht. Demnach stürzte der Arbeiter auf den Asphaltboden. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen konnte er nicht mehr gerettet werden.
Am Donnerstag war der Mann gegen 8.30 Uhr damit beschäftigt, eine Werbegondel am Gelände des Europarks in der Stadt Salzburg abzubauen. Diese war hier im vergangenen November auf einer Freifläche aufgestellt worden.
Wie es zu dem tragischen Absturz des 55-Jährigen kommen konnte, wird derzeit noch gemeinsam mit Behörden und dem Arbeitsinspektorat aufgearbeitet. Familie und Kollegen des Mannes wurden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.