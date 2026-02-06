Soldat bei Ausbildung von Eiszapfen erschlagen

Im Rahmen der Heeresbergführerausbildung des Österreichischen Bundesheeres befanden sich drei Teilnehmer und ein Ausbilder im flachen Gelände in der Nähe des Eisfalls unterhalb eines Felsvorsprungs, wie die Polizei berichtet. Ein großer Eiszapfen löste sich, prallte von der Eiswand ab und traf einen 31-jährigen schwedischen Soldaten. Die restlichen Eiskletterer konnten noch rechtzeitig ausweichen und blieben dadurch unverletzt.