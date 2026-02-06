Vorteilswelt
Unglück in Kaprun

Soldat bei Ausbildung von Eiszapfen erschlagen

Salzburg
06.02.2026 15:31
Zu einem tragischen Unglück ist es am Donnerstagnachmittag bei einem Heeresbergführer-Kurs in Kaprun (Salzburg) gekommen. Ein 31-jähriger schwedischer Soldat wurde beim Schranbach-Eisfall beim Eisklettern von einem großen Eiszapfen getroffen und tödlich verletzt.

Im Rahmen der Heeresbergführerausbildung des Österreichischen Bundesheeres befanden sich drei Teilnehmer und ein Ausbilder im flachen Gelände in der Nähe des Eisfalls unterhalb eines Felsvorsprungs, wie die Polizei berichtet. Ein großer Eiszapfen löste sich, prallte von der Eiswand ab und traf einen 31-jährigen schwedischen Soldaten. Die restlichen Eiskletterer konnten noch rechtzeitig ausweichen und blieben dadurch unverletzt.

Jede Hilfe kam zu spät
Trotz sofortige Rettungsmaßnahmen durch die Soldaten und eines Notarzthubschraubers erlag der Mann noch am Unfallort seinen Verletzungen. 

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch die Alpinpolizei geführt. 

