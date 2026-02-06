Endlich wieder eine Chance auf Olympia

Alles neu und vieles besser soll der Olympia-Qualizyklus ab kommendem Jahr bei den Ringern machen. Der federführend beteiligte Ex-Boss von Platzhirsch AC Wals und Verbands-„Vize“ Toni Marchl zeigte sich ob der Reform, die am Mittwoch durchgewunken wurde, erleichtert: „Auch wenn wir nicht alles durchgebracht haben – mir fällt da wirklich ein Stein von Herzen!“