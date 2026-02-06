„Salzburg ist auf dem Weg zum Fußball von früher“

Als Servus TV-Experte hat der 45-fache ÖFB-Teamspieler heuer in der Europa League viele Spiele der Bullen verfolgt. Vor allem die letzten beiden Partien gegen Basel und Aston Villa haben ihm gefallen. „Da waren einige gute Sachen dabei. Ich habe schon das Gefühl, dass sich Salzburg in der Wintervorbereitung gesteigert hat und man wieder auf dem Weg zum Fußball von früher ist“, betont Klein. Was er damit genau meint? „Die Bullen pressen wieder enorm hoch, verdichten das Zentrum und probieren den Gegner nach außen zu lenken, um dort den Ball zu erobern. Das hat gegen Basel wirklich super funktioniert.“