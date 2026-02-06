Zeugenaufruf eines Wirts führte zu Trinkgeld-Dieb

Selbst ausgeforscht hat ein Flachauer Hotelier einen 32-jährigen Flachgauer, der zuvor eine Trinkgeldkasse von dessen Rezeption gestohlen hatte. In dessen Hotelzimmer fand die Polizei zudem einen gestohlenen Führerschein. Der 32-Jährige gab den Trinkgeld-Diebstahl zu.
Während der Flachgauer die Kasse entwendete, wurde er von Kameras im Hotel gefilmt. Die Polizei fahndete sofort nach der Alarmierung am Donnerstagabend nach dem 32-Jährigen – allerdings ohne Erfolg. Also teilte der Wirt selbst ein Foto des Mannes in seinem Umfeld. Ein Zeuge entdeckte ihn und rief die Polizei.
Im Hotelzimmer des Beschuldigten konnten die Beamten einen Teil des gestohlenen Bargelds feststellen. Sie fanden auch einen als gestohlen gemeldeten Führerschein. Dieser wurde mitsamt einer Geldtasche am Mittwoch im Lungau entwendet.
Der Flachgauer gestand den Diebstahl der Trinkgeldkasse. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.
