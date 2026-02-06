Tankstellen-Räuber scheiterte an geschlossener Tür

Um 3 Uhr nachts am Freitag wollte ein Österreicher (22) laut Polizei eine Tankstelle in Salzburg-Schallmoos überfallen: Mit einem Pkw ohne Taferl fuhr er auf das Tankstellengelände, stieg vermummt mit einer Schreckschusspistole in der Hand aus – und prallte gegen verschlossene Eingangstür. Danach flüchtete er.
Das konnte der Räuber wohl nicht wissen: Der Tankstellen-Mitarbeiter hatte die Eingangstür, eine Schiebetür, über die Nacht versperrt. Der mit Kapuze und Maske vermummte und bewaffnete Täter ergriff deshalb die Flucht.
Drogen- und Spielsucht
Die Polizei konnte ihn aufgrund der Videoaufzeichnung dennoch fassen: Anfangs leugnete der 22-Jährige einen Zusammenhang. Nach der Festnahme zeigte er sich bei der anschließenden Einvernahme aber doch geständig. Als Motiv nannte er Schulden aus seiner Drogen- und Spielsucht.
Weiters hatte er Suchtgift im Auto. Auch die Schreckschusspistole konnte Ermittler sicherstellen – gegen den 22-Jährigen bestand zudem schon ein Waffenverbot. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt gebracht und mehrfach angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.