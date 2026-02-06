Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei erwischte ihn

Tankstellen-Räuber scheiterte an geschlossener Tür

Salzburg
06.02.2026 15:52
Jetzt sitzt der mutmaßliche Räuber in einer versperrten Gefängniszelle in Puch.
Jetzt sitzt der mutmaßliche Räuber in einer versperrten Gefängniszelle in Puch.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Um 3 Uhr nachts am Freitag wollte ein Österreicher (22) laut Polizei eine Tankstelle in Salzburg-Schallmoos überfallen: Mit einem Pkw ohne Taferl fuhr er auf das Tankstellengelände, stieg vermummt mit einer Schreckschusspistole in der Hand aus – und prallte gegen verschlossene Eingangstür. Danach flüchtete er.

0 Kommentare

Das konnte der Räuber wohl nicht wissen: Der Tankstellen-Mitarbeiter hatte die Eingangstür, eine Schiebetür, über die Nacht versperrt. Der mit Kapuze und Maske vermummte und bewaffnete Täter ergriff deshalb die Flucht.

Drogen- und Spielsucht
Die Polizei konnte ihn aufgrund der Videoaufzeichnung dennoch fassen: Anfangs leugnete der 22-Jährige einen Zusammenhang. Nach der Festnahme zeigte er sich bei der anschließenden Einvernahme aber doch geständig. Als Motiv nannte er Schulden aus seiner Drogen- und Spielsucht. 

Lesen Sie auch:
Polizei-Einsatz beim Wettlokal in Salzburg-Schallmoos.
Schal-Räuber gesucht
Überfall auf Wettlokal mit „sehr geringer Beute“
23.01.2026

Weiters hatte er Suchtgift im Auto. Auch die Schreckschusspistole konnte Ermittler sicherstellen – gegen den 22-Jährigen bestand zudem schon ein Waffenverbot. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt gebracht und mehrfach angezeigt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
86.531 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
85.547 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
85.427 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf