Tankstellen-Räuber scheiterte an geschlossener Tür

Um 3 Uhr nachts am Freitag wollte ein Österreicher (22) laut Polizei eine Tankstelle in Salzburg-Schallmoos überfallen: Mit einem Pkw ohne Taferl fuhr er auf das Tankstellengelände, stieg vermummt mit einer Schreckschusspistole in der Hand aus – und prallte gegen verschlossene Eingangstür. Danach flüchtete er.