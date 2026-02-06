Kicker muss nach Angriff auf Jugendlichen gehen

Seekirchen springt als Ersatz ein

Dabei kam das Thema für Straßwalchen zur Unzeit. Denn nachdem neben Ex-Coach Bernhard Huber-Rieder (jetzt Grünau) und mehrere Kicker Straßwalchen verlassen hatten, füllte sich auch noch das Lazarett. Ex-Profi Scharrer (drei Bundesliga-Titel) sagt: „Ich hätte für den Test am Freitagabend gegen Kuchl keine elf Spieler mehr zusammengebracht, musste daher absagen.“ Mit den Seekirchen Juniors fand sich aber kurzfristig ein Ersatz.