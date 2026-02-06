Vorteilswelt
Fußball-Unterhaus

Kicker muss nach Angriff auf Jugendlichen gehen

Salzburg
06.02.2026 14:10
Straßwalchens neuer Trainer Markus Scharrer hat Personalsorgen
Straßwalchens neuer Trainer Markus Scharrer hat Personalsorgen(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Schwere Zeiten für Salzburger Liga-Klub Straßwalchen. Wegen dünner Personaldecke mussten die Flachgauer ihren Freitagstest absagen. Just angesichts dieser Umstände trennte man sich nach einem Zwischenfall von einer Grünau-Leihgabe.

Wa war geschehen? Am Randes des Trainingsbetriebs soll ein Nachwuchsspieler mit einer Wasserflasche Flüssigkeit auf den Übeltäter gespritzt haben. Je nach Version schnappte sich der Spieler – es handelt sich um Grünau-Leihgabe Savo Pajic – den Jüngling (14) und versetzte ihm einen Schlag mit der Hand. Weil die Mutter des Opfers eine Anzeige androhte, setzte der Verein auf Deeskalation. 

Trennung nach klärendem Gespräch
Nach einem vermeintlich klärenden Gespräch zog man aber die Reißleine und trennte sich nur 24 Stunden vor Ende der Transferzeit im Unterhaus vom 22-Jährigen. „Er hat einen eigenen Kopf. Das ist schwierig im Fußball und Mannschaftssport. Vielleicht wäre er als Tennisspieler besser aufgehoben“, meinte Sportchef Markus Chudoba. Trainer Markus Scharrer redete dem Kicker zwar nochmals in Gewissen, pflichtete aber bei: „So geht das sich nicht aus.“

Lesen Sie auch:
Red Bull Salzburg startet am Freitag ins Bundesliga-Frühjahr. 
Experte Florian Klein:
„Salzburg ist auf dem Weg zum Fußball von früher“
06.02.2026
Sponsor hätte gezahlt
Insolvenzverfahren über die Austria eröffnet
06.02.2026
Modus-Reform
Endlich wieder eine Chance auf Olympia
06.02.2026

Bis zuletzt stand eine Entscheidung aus, wie es mit dem Spieler weitergeht. Ebenso, ob er in Grünau bleiben kann. Extra pikant: Der Mann fungiert dort auch als Nachwuchstrainer.

Seekirchen springt als Ersatz ein
Dabei kam das Thema für Straßwalchen zur Unzeit. Denn nachdem neben Ex-Coach Bernhard Huber-Rieder (jetzt Grünau) und mehrere Kicker Straßwalchen verlassen hatten, füllte sich auch noch das Lazarett. Ex-Profi Scharrer (drei Bundesliga-Titel) sagt: „Ich hätte für den Test am Freitagabend gegen Kuchl keine elf Spieler mehr zusammengebracht, musste daher absagen.“ Mit den Seekirchen Juniors fand sich aber kurzfristig ein Ersatz.

