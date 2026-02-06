Drei Personen aus brennender Wohnung gerettet

Freitagmorgen kam es in der steirischen Landeshauptstadt zu einem schweren Zimmerbrand. Drei Personen mussten von der Feuerwehr aus der betroffenen Wohnung gerettet werden.
Kurz vor 8 Uhr musste die Grazer Berufsfeuerwehr zu einem Zimmerbrand in der Radezkystraße ausrücken. Laut erster Informationen würden sich noch Personen in der betroffenen Wohneinheit befinden.
Personen aus Obergeschoss gerettet
Nur vier Minuten nach der Alarmierung waren bereits die ersten Feuerwehrleute bei der Einsatzstelle. Umgehend wurde mit der Menschenrettung und der Brandbekämpfung im ersten Obergeschoss begonnen. Drei Personen konnten von den Einsatzkräften gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden.
Treppenhaus musste entraucht werden
Der Brand beschränkte sich auf die Küche der Wohnung und konnte in wenigen Minuten von der Feuerwehr gelöscht werden. Nach einer Kontrolle aller Wohnungen des Gebäudes wurden noch Lüftungsmaßnahmen mit mehreren Hochleistungslüftern durchgeführt, um das verrauchte Treppenhaus wieder vom Rauch zu befreien.
Insgesamt standen 23 Florianis von der Berufsfeuerwehr Graz mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.