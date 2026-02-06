Vorteilswelt
Feuer in der Küche

Drei Personen aus brennender Wohnung gerettet

Steiermark
06.02.2026 11:10
Das Feuer verbreitete sich in der Küche.
Das Feuer verbreitete sich in der Küche.(Bild: BF Graz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Freitagmorgen kam es in der steirischen Landeshauptstadt zu einem schweren Zimmerbrand. Drei Personen mussten von der Feuerwehr aus der betroffenen Wohnung gerettet werden.

Kurz vor 8 Uhr musste die Grazer Berufsfeuerwehr zu einem Zimmerbrand in der Radezkystraße ausrücken. Laut erster Informationen würden sich noch Personen in der betroffenen Wohneinheit befinden. 

Personen aus Obergeschoss gerettet
Nur vier Minuten nach der Alarmierung waren bereits die ersten Feuerwehrleute bei der Einsatzstelle. Umgehend wurde mit der Menschenrettung und der Brandbekämpfung im ersten Obergeschoss begonnen. Drei Personen konnten von den Einsatzkräften gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Treppenhaus musste entraucht werden
Der Brand beschränkte sich auf die Küche der Wohnung und konnte in wenigen Minuten von der Feuerwehr gelöscht werden. Nach einer Kontrolle aller Wohnungen des Gebäudes wurden noch Lüftungsmaßnahmen mit mehreren Hochleistungslüftern durchgeführt, um das verrauchte Treppenhaus wieder vom Rauch zu befreien.

Insgesamt standen 23 Florianis von der Berufsfeuerwehr Graz mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Steiermark

krone.tv

