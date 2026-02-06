Drei Personen aus brennender Wohnung gerettet

Personen aus Obergeschoss gerettet

Nur vier Minuten nach der Alarmierung waren bereits die ersten Feuerwehrleute bei der Einsatzstelle. Umgehend wurde mit der Menschenrettung und der Brandbekämpfung im ersten Obergeschoss begonnen. Drei Personen konnten von den Einsatzkräften gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden.