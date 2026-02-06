Kanzler Stocker: „Ja, ich war ein Gastpatient“

Inhaltlich bleibt die ÖVP auf ihrem harten Asylkurs. Der Parteichef will nach deutschem Vorbild eine eingeschränkte Medizinversorgung für Asylwerbern. Die Wahrscheinlichkeit, dass er das in der Regierung durchsetzen kann, ist gering. Die SPÖ ist klar gegen diesen Vorschlag. Für Stocker ist das „eine Frage der Fairness und der Gerechtigkeit“, so der Bundeskanzler: „Es hat sich für mich aus der Frage der Gastpatienten ergeben.“ Es sei eigenartig, wenn jemand, der ins System einbezahlt, eine Leistung nicht bekomme, weil er die Grenze zwischen zwei Bundesländern überschreite und jemand, der keinen einzigen Tag eingezahlt habe, sofort alle Leistungen bekomme.