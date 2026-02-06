FPÖ ortet Amtsmissbrauch bei Kindergartenzubau

Einigung mit beiden Firmen bereits hergestellt – ohne Mehrkosten

ÖVP-Bürgermeister Hubert Postiasi ärgert sich über die Vorwürfe: „Die Priorität war, dass man die Bauaufsicht schnell und geregelt übergibt, damit der Kindergartenbau nicht in Verzug gerät“, so der Ortschef. „Einen Sachverständigen können wir gar nicht hinzuziehen, weil dieser nicht budgetiert wurde“, verweist er auch darauf, dass man sich sowieso mit den beiden Unternehmen geeinigt habe und nicht wolle, dass noch mehr Kosten entstehen.