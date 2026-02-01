Eigentümer sauer: „Dieses System ist pure Abzocke“

Alcaraz schreibt mit Sieg gegen Djoker Geschichte!
Tirols Freizeitwohnsitz-Problem kennt viele Facetten: Zu den geschätzt 10.000 illegalen gesellen sich weitere 16.000 gewidmete Freizeitwohnsitze. Für diese halten Gemeinden und Tourismusverbände die Hand auf – „ohne einen Gegenleistung zu erbringen“, kritisieren Eigentümern. Nach jüngsten Gebührenerhöhungen von 260 Prozent regt sich Widerstand.
Arbeits-, Freizeit-, Zweitwohnsitze – im Kern meinen alle Begriffe dasselbe: Ein Haus oder Wohnung wird nur sporadisch genutzt. In letzter Konsequenz bedeutet dies hohe Preise, da Wohnraum dem Markt dauerhaft entzogen ist. Verschärft wird das Problem in Tirol durch Baulandknappheit: Nur knapp 13 Prozent der Landesfläche ist als Dauersiedlungsraum geeignet.
