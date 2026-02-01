Eigentümer sauer: „Dieses System ist pure Abzocke“

Arbeits-, Freizeit-, Zweitwohnsitze – im Kern meinen alle Begriffe dasselbe: Ein Haus oder Wohnung wird nur sporadisch genutzt. In letzter Konsequenz bedeutet dies hohe Preise, da Wohnraum dem Markt dauerhaft entzogen ist. Verschärft wird das Problem in Tirol durch Baulandknappheit: Nur knapp 13 Prozent der Landesfläche ist als Dauersiedlungsraum geeignet.