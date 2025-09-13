Umstrittene Vertreibungen aus dem Tiroler Paradies

LIVE: Ab in die Kabine! WAC führt gegen Salzburg
Geht das Bohren im Privatleben und das Observieren von Häusern im Kampf gegen illegale Freizeitwohnsitze rund um Kitzbühel und Co. zu weit? Beim bundesweiten Anwaltstag in Innsbruck gewährten eine Anwältin, ein Tourismusexperte und ein Richter tiefe Einblicke. Die „Krone“ hat die Details.
Der betuchte Herr S. hat seine Firma in Düsseldorf, die Kinder gehen dort zur Schule und auch seine Firma steht in der Rheinmetropole. Die Fenster seines Hauses am Kitzbüheler Sonnenhang sind nur selten erleuchtet, eine Hausmeister-Firma mäht den Rasen und leert fallweise den Postkasten. Da können junge Einheimische nur neidvoll bis traurig hinsehen ...
