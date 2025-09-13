Umstrittene Vertreibungen aus dem Tiroler Paradies

Der betuchte Herr S. hat seine Firma in Düsseldorf, die Kinder gehen dort zur Schule und auch seine Firma steht in der Rheinmetropole. Die Fenster seines Hauses am Kitzbüheler Sonnenhang sind nur selten erleuchtet, eine Hausmeister-Firma mäht den Rasen und leert fallweise den Postkasten. Da können junge Einheimische nur neidvoll bis traurig hinsehen ...