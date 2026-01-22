„Der ÖVP fehlt Gespür für die wahren Probleme“

„Krone“: Herr Bürgermeister, die Hahnenkammrennen starten am Freitag. Millionen Menschen werden wieder nach Kitzbühel blicken. Ist alles angerichtet?

Klaus Winkler: Ja, es ist angerichtet, es läuft bisher alles nach Plan. Der Wetterbericht stimmt auch positiv. Also wir können uns auf ein tolles Rennwochenende freuen, an dem wieder sehr viele positive Signale von unserer Stadt hinaus in die Welt gehen.