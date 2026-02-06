Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nix wie los

Rodelvergnügen und dazu ein prächtiges Panorama

Tirol
06.02.2026 17:00
Der Wilde Kaiser (im Hintergrund) bildet einen Teil der Kulisse während der Rodelpartie in der ...
Der Wilde Kaiser (im Hintergrund) bildet einen Teil der Kulisse während der Rodelpartie in der Wildschönau.(Bild: Peter Freiberger)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Mit Seilbahnhilfe gelangen wir bequem und ohne Anstrengung auf das Lanerköpfl in Niederau in der vorderen Wildschönau: Dort oben befindet sich der Start einer fabelhaften Rodelbahn.

0 Kommentare

Die Rofanberge mit dem Außenseiter Guffert, Wilder Kaiser, Hohe Salve und Kitzbüheler Horn: Das Panorama bei dieser Schlittenpartie ist gespickt mit vielen und außergewöhnlichen Highlights.

Einige davon zeigen sich bereits während der Auffahrt mit der Sesselbahn. Die muss man nutzen, denn der Aufstieg zu Fuß entlang der Strecke ist nicht erlaubt.

Ein paar Meter rechts unter der Bergstation beginnt der Kufenspaß. Die Rodelbahn war Mitte der Woche in ausgezeichnetem Zustand. Bleibt zu hoffen, dass ihr die Witterung nicht zu arg zusetzt (aktuelle Infos bei der Bergbahn).

Die Strecke zieht insgesamt recht gemütlich hinunter.
Die Strecke zieht insgesamt recht gemütlich hinunter.(Bild: Peter Freiberger)

Wir rodeln lange im freien Gelände hinunter. Steile Passagen gibt es kaum, immer wieder sind enge Kehren ebenso spannend wie fordernd. Es heißt aufpassen, denn (Schnee)banden sind eher Mangelware.

Daten & Fakten

  • Talort: Niederau (824 m)
  • Ausgangspunkt: kostenloser Parkplatz bei der Talstation der Lanerköpflbahn in Niederau (Wildschönau)
  • Strecke: Rodelbahn
  • Voraussetzungen: Grundkenntnisse im Rodeln
  • Kinder: ab 2 Jahren (auf der Rodel der Begleitperson)
  • Ausrüstung: Rodel, Helm
  • Rodeln: ja 
  • Einkehrmöglichkeit: Norderbergalm (1364 m); nach Kreuzung mit Piste in der folgenden Rechtskehre auf der Piste zu Fuß wenige Minuten leicht abwärts zur Alm; T 0660/6544707
  • Lanerköpflbahn: Wildschönauer Bergbahnen, T 05339/5353, www.skijuwel.com (Bergfahrt- und Stundentickets erhältlich) 
  • Öffis: Bus vom Bahnhof Wörgl zum Ausgangspunkt
  • Höhenunterschied: rund 720 Höhenmeter (Rodelbahn)
  •  Länge: rund 5,5 Kilometer (Rodelbahn)
  • Zeit: rund 20 Minuten (Fahrzeit Rodelbahn)

Nach der bezeichneten Kreuzung mit einer Skitourenroute bzw. Skipiste könnte man in der darauffolgenden Rechtskehre stoppen und in wenigen Minuten zur Norderbergalm hinunter wandern, um dort eine (kulinarische) Pause einzulegen.

Blick hinab in die Wildschönau und unter anderem ins Rofan mit dem Guffert (hinten in der ...
Blick hinab in die Wildschönau und unter anderem ins Rofan mit dem Guffert (hinten in der Mitte).(Bild: Peter Freiberger)

Ansonsten wird gleich weitergerodelt – mit dem „Koasa“ im Visier. Die Strecke zieht an der einen oder anderen Hütte vorbei und im unteren Bereich dann in den Wald hinein. Kurz vor dem Ende wartet eine Reihe knapp aufeinanderfolgender Kehren. Zu viel Kurvengeist zuvor in der Alm schadet hier wohl

Schließlich zieht die Bahn hinaus zur Talstation. Eine zweite Runde scheint fast ein Muss zu sein

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
87.309 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
86.937 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
86.176 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf