Oktopus bei Olympia: Party-Hit stürmt Winterspiele

Sechs Oberösterreicher haben den Sprung zu Olympia geschafft – und bekommen nun musikalische Verstärkung. Denn mit der Mountain Crew reist auch der Partyhit „Wie viele Hände hat der Oktopus“ zu den Winterspielen nach Italien. Neben den sportlichen Bewerben sorgt die Band bei den Eröffnungsfeierlichkeiten in Predazzo für Stimmung.
Aus sportlicher Sicht haben es sechs Oberösterreicher ins Aufgebot für die am Freitag beginnenden Winterspiele in Mailand und Cortina d‘Ampezzo geschafft. Neben Funktionären und Betreuern tritt auch Oberösterreichs Partyschlager-Export Nr. 1, die Mountain Crew um Frontmann Philipp Raffetseder, die Reise an.
„Es ist eine Ehre für uns“
„Nicht nur für Sportler ist es eine Riesenehre bei Olympia dabei zu sein, auch für uns als Musiker. Wir dürfen bei den Eröffnungsfeierlichkeiten in Predazzo für Stimmung sorgen.“ Mit im Gepäck haben sie auch ihren Hit „Wie viele Hände hat der Oktopus“, der aktuell die Charts stürmt – sehr zur Freude auch von Pascal Kitzmüller und Karl Löwenherz von 2:tages:bart: Der Ohrwurm stammt mitunter aus ihrer Feder.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.