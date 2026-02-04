Oktopus bei Olympia: Party-Hit stürmt Winterspiele

„Es ist eine Ehre für uns“

„Nicht nur für Sportler ist es eine Riesenehre bei Olympia dabei zu sein, auch für uns als Musiker. Wir dürfen bei den Eröffnungsfeierlichkeiten in Predazzo für Stimmung sorgen.“ Mit im Gepäck haben sie auch ihren Hit „Wie viele Hände hat der Oktopus“, der aktuell die Charts stürmt – sehr zur Freude auch von Pascal Kitzmüller und Karl Löwenherz von 2:tages:bart: Der Ohrwurm stammt mitunter aus ihrer Feder.