Mühlviertler am Start

Oktopus bei Olympia: Party-Hit stürmt Winterspiele

Oberösterreich
04.02.2026 15:00
Die Mountain Crew um Philipp Raffetseder (M.) startet wohl auch in Italien bei den Winterspielen ...
Die Mountain Crew um Philipp Raffetseder (M.) startet wohl auch in Italien bei den Winterspielen oberkörperfrei.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Sechs Oberösterreicher haben den Sprung zu Olympia geschafft – und bekommen nun musikalische Verstärkung. Denn mit der Mountain Crew reist auch der Partyhit „Wie viele Hände hat der Oktopus“ zu den Winterspielen nach Italien. Neben den sportlichen Bewerben sorgt die Band bei den Eröffnungsfeierlichkeiten in Predazzo für Stimmung. 

Aus sportlicher Sicht haben es sechs Oberösterreicher ins Aufgebot für die am Freitag beginnenden Winterspiele in Mailand und Cortina d‘Ampezzo geschafft. Neben Funktionären und Betreuern tritt auch Oberösterreichs Partyschlager-Export Nr. 1, die Mountain Crew um Frontmann Philipp Raffetseder, die Reise an.

Auch vor dem Brandenburger Tor in Berlin stellten die fünf Männer der Mountain Crew vor Kurzem ...
Auch vor dem Brandenburger Tor in Berlin stellten die fünf Männer der Mountain Crew vor Kurzem die allumfassende Frage: „Wie viele Hände hat der Oktopus?“(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

„Es ist eine Ehre für uns“
„Nicht nur für Sportler ist es eine Riesenehre bei Olympia dabei zu sein, auch für uns als Musiker. Wir dürfen bei den Eröffnungsfeierlichkeiten in Predazzo für Stimmung sorgen.“ Mit im Gepäck haben sie auch ihren Hit „Wie viele Hände hat der Oktopus“, der aktuell die Charts stürmt – sehr zur Freude auch von Pascal Kitzmüller und Karl Löwenherz von 2:tages:bart: Der Ohrwurm stammt mitunter aus ihrer Feder. 

